ВИДЕО. Фран СОЛЬ: «Сила — не слабость»

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль посвящает много времени тренировкам со штангой.

«Потому что сила — это никогда не слабость», — прокомментировал Соль свежий ролик в Instagram.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.