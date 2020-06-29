ВИДЕО. Фран СОЛЬ: «Сила — не слабость»

Испанский форвард киевского «Динамо» активно занимается со штангой

  • 29.06.2020 17:35
  • 1096 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Фран СОЛЬ: «Сила — не слабость»
© Instagram. Фран Соль (слева)

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль посвящает много времени тренировкам со штангой.

«Потому что сила — это никогда не слабость», — прокомментировал Соль свежий ролик в Instagram.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Because strength is never a weakness 💪 ⠀ #teamfs9 #adidas #training #fs9

Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 29.06.2020 19:54
    0
    На відосах такий собі, парубок моторний, а як тільки виходить на поле-нє відать🤔
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 19:42
    0
    Хватить уже пиарить это шубное недоразумение. Про Месси и Рональду меньше постов, чем про это кладбище таланта
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 18:02
    +1
    одні силачі і атлети... коли футболісти гратимуть?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 18:02
    +1
    одні силачі і атлети... коли футболісти гратимуть?
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 29.06.2020 19:54
    0
    На відосах такий собі, парубок моторний, а як тільки виходить на поле-нє відать🤔
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 19:42
    0
    Хватить уже пиарить это шубное недоразумение. Про Месси и Рональду меньше постов, чем про это кладбище таланта
    Ссылка
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