ВИДЕО. Фран СОЛЬ: «Сила — не слабость»

28-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль посвящает много времени тренировкам со штангой.
«Потому что сила — это никогда не слабость», — прокомментировал Соль свежий ролик в Instagram.
В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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Источник — Instagram
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