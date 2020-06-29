Леванте – Бетис – 4:2. Видео голов и обзор матча

В результативном поединке 32-го тура испанской Ла Лиги «Леванте» нанес поражение «Бетису».
Смотрите видео голов и обзор матча «Леванте» – «Бетис» – 4:2.
Лучшие моменты матча Леванте - Реал Бетис
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Реал Бетис).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Реал Бетис).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Рочина (Леванте).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Леванте).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Леванте).
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Источник — Sport.ua
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