Победили Динамо. Гитченко - лучший игрок, Рябоконь - лучший тренер тура УПЛ

Лучшим игроком 28-го тура чемпионата Украины стал защитник «Десны» Андрей Гитченко, который в компенсированное время красивым ударом головой принес команде победу над «Динамо» со счетом 3:2.
Лучшим наставником тура стал тренер «Десны» Александр Рябоконь.
Команда занимает 4-е место и находится в трех очках от 2-й позиции.
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Источник — УПЛ
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