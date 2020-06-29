Победили Динамо. Гитченко - лучший игрок, Рябоконь - лучший тренер тура УПЛ

Лучшим игроком 28-го тура чемпионата Украины стал защитник «Десны» Андрей Гитченко, который в компенсированное время красивым ударом головой принес команде победу над «Динамо» со счетом 3:2.

Лучшим наставником тура стал тренер «Десны» Александр Рябоконь.

Команда занимает 4-е место и находится в трех очках от 2-й позиции.