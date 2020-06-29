Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Арсенал» в гостях переиграл «Шеффилд Юнайтед».
Смотрите видео голов и обзор матча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» – 1:2.
Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дани Себальос (Арсенал).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэвид МакГолдрик (Шеффилд Юнайтед).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Арсенал).
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Источник — YouTube
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