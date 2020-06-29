Луиш КАШТРУ: «Признаю талант игроков Динамо, но Шахтер был сильнее»

«Шахтер» досрочно оформил чемпионский титул УПЛ, а исторический соперник «Динамо» продолжает борьбу за второе место чемпионата. Наставник Луиш Каштру считает, что сейчас его команда просто сильнее.
«Динамо» - самый сильный наш соперник среди всех в Украине, однако мы были лучше. Я признаю талант игроков «Динамо», но в личных встречах этого сезона мы были сильнее», - сказал Каштру.
Командам предстоит встретиться между собой в рамках 29-го тура.
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Источник — ПроФутбол
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