Луиш КАШТРУ: «Признаю талант игроков Динамо, но Шахтер был сильнее»

«Шахтер» досрочно оформил чемпионский титул УПЛ, а исторический соперник «Динамо» продолжает борьбу за второе место чемпионата. Наставник Луиш Каштру считает, что сейчас его команда просто сильнее.

«Динамо» - самый сильный наш соперник среди всех в Украине, однако мы были лучше. Я признаю талант игроков «Динамо», но в личных встречах этого сезона мы были сильнее», - сказал Каштру.

Командам предстоит встретиться между собой в рамках 29-го тура.