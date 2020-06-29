Луиш КАШТРУ: «Признаю талант игроков Динамо, но Шахтер был сильнее»

Наставник уверен, что команда справедливо выиграла титул

  • 29.06.2020 14:45
  • 758 просмотров
  • 5 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Признаю талант игроков Динамо, но Шахтер был сильнее»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» досрочно оформил чемпионский титул УПЛ, а исторический соперник «Динамо» продолжает борьбу за второе место чемпионата. Наставник Луиш Каштру считает, что сейчас его команда просто сильнее.

«Динамо» - самый сильный наш соперник среди всех в Украине, однако мы были лучше. Я признаю талант игроков «Динамо», но в личных встречах этого сезона мы были сильнее», - сказал Каштру.

Командам предстоит встретиться между собой в рамках 29-го тура.

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 29.06.2020 15:44
    -1
    Всё равно коррупционный чемпион.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 15:43
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:52
    У Шахтера тренер есть, а у Динамо - бездарная физручила
    Каким бы не был Михайличенко тренером, но ты не имеешь права его оскорблять. По сравнению с ним - ты кусок, никому не нужного говна. Когда станешь такой личностью, как он - тогда можешь что-то тявкать. У него было тёплое место спортивного директора, но он сел на этот электрический стул.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.06.2020 15:30
    0
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:57
    я бы посмотрел на этого каштру у руля динамо
    Я бы тоже с удовольствием посмотрел. Хотя Каштру - это конечно в первую очередь тренер "под бразильцев".
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:57
    -3
    © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:52
    У Шахтера тренер есть, а у Динамо - бездарная физручила
    я бы посмотрел на этого каштру у руля динамо
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:52
    +3
    У Шахтера тренер есть, а у Динамо - бездарная физручила
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:52
    +3
    У Шахтера тренер есть, а у Динамо - бездарная физручила
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 15:43
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 14:52
    У Шахтера тренер есть, а у Динамо - бездарная физручила
    Каким бы не был Михайличенко тренером, но ты не имеешь права его оскорблять. По сравнению с ним - ты кусок, никому не нужного говна. Когда станешь такой личностью, как он - тогда можешь что-то тявкать. У него было тёплое место спортивного директора, но он сел на этот электрический стул.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.06.2020 15:30
    0
    Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 14:57
    я бы посмотрел на этого каштру у руля динамо
    Я бы тоже с удовольствием посмотрел. Хотя Каштру - это конечно в первую очередь тренер "под бразильцев".
    Ссылка
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