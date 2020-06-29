Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2. Де Брюйне и Стерлинг. Видео голов и обзор

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Ньюкасл».
Украинский защитник Александр Зинченко всю игру оставался в запасе. Отличились Кевин Де Брюйне (с пенальти) и Рахим Стерлинг.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 0:2.
Лучшие моменты матча Ньюкасл - Ман Сити
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — YouTube
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