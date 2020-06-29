ФОТО. Марио Гомес завершил карьеру

Нападающий принял решение закончить с карьерой футболиста в 34 года

  • 29.06.2020 08:59
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ФОТО. Марио Гомес завершил карьеру
© ФК Штутгарт. Марио Гомес

Немецкий футболист Марио Гомес принял решение завершить карьеру.

Об этом сообщает прес-служба «Штутгарта», в котором трехкратный чемпион Бундеслиги также начинал свою карьеру в 2003 году.

«Я всегда мечтал о том, что в конце карьеры верну долг «Штутгарту». Я чрезвычайно благодарен клубу, мне приятно, что я прощаюсь с ним таким большим успехом. Вывести «Штутгарт» обратно в Бундеслигу – это была моя последняя миссия. Сегодня один или два раза у меня на глазах проступили слезы», – заявил Марио.

Напомним, Гомес также известен по игре за «Баварию», в составе которой провел 174 матча и забил 113 голов. В «Штутгарте» Марио суммарно сыграл 230 матчей и 110 раз поразил ворота соперников. Также на его счету выступления за «Вольфсбург», «Фиорентину» и «Бешикташ».  

В немецкой и турецкой лиге он становился лучшим бомбардиром сезоне.

«Штутгарт» в текущем сезоне занял второе место во второй Бундеслиге и повысился классом.

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Источник — ФК Штутгарт

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