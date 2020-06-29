Артур подписал пятилетний контракт с Ювентусом

23-летний полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Артур Мело прошел медицинское обследование в Турине перед переходом в «Ювентус».

По данным источника, бразилец подписал пятилетний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год, которая позднее увеличится до семи. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Артур перешел в «Барселону» в 2018 году из «Гремио». В текущем сезоне провел 21 матч в чемпионате Испании, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Барселона» обсуждают обмен Пьянича на Артура.