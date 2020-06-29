Артур подписал пятилетний контракт с Ювентусом

Бразильский хавбек успешно прошел медобследование

  • 29.06.2020 05:40
  • 1413 просмотров
  • 0 комментариев
Артур подписал пятилетний контракт с Ювентусом
© ФК Барселона. Артур

23-летний полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Артур Мело прошел медицинское обследование в Турине перед переходом в «Ювентус». 

По данным источника, бразилец подписал пятилетний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год, которая позднее увеличится до семи. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Артур перешел в «Барселону» в 2018 году из «Гремио». В текущем сезоне провел 21 матч в чемпионате Испании, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Барселона» обсуждают обмен Пьянича на Артура.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности