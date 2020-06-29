Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 29.06.2020 02:18
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Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
© ФК Шахтер Донецк

Завершаются две победные серии горняков: общая - из 4-х матчей и домашняя - из 8.

Подопечные Луиша Каштру не знают поражений на своем поле 34 игры подряд (+28=6).

Дончане прерывают 11-матчевую безничейную серию (+9-2), а «Заря» - рекордную 17-матчевую (12-5). Последнюю мировую оранжево-черные подписали 1 декабря 2019-го - 1:1 в гостях с «Мариуполем», а черно-бело-красные - 5 октября того же года - 0:0 в гостях со «Львовом».

300-й матч на клубном уровне проводит Марлос (ЧУ - 197, КУ - 24, СК - 6, ЕК - 73). 225 встреч он отыграл за «Шахтер», 75 - за «Металлист».

«Заря» делает 60-ю ничью на чужих полях.

Игроки луганчан впервые в этом сезоне не получают ни одного предупреждения в матче.

«Десна» становится 6-м клубом, сумевшим нанести два поражения «Динамо» в одном чемпионате.

Северяне обновляют два личных рекорда, забивая в общем 9 игр подряд, а на своем поле - 4.

60-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Александр Рябоконь (+28=9-23, 85-65).

«Динамо» терпит 15-е безвольное поражение в премьер-лиге.

Безничейная гостевая серия киевлян достигает 11 игр (+7-4).

Подопечные Алексея Михайличенко забивают 14 туров подряд.

150-й матч за «Динамо» проводит Виктор Цыганков (ЧУ - 102, КУ - 9, СК - 2, ЕК - 37).

Виктор Цыганков доводит счет своих голов в ворота «Десны» до 4-х, оформляя 1-й дубль киевлян в поединках с черниговцами. При этом второй мяч оказывается для него 60-м в карьере (ЧУ - 46, КУ - 3, ЕК - 8, СУ - 3).

20-летний бельгиец Ибрагим Каргбо становится автором 14-го автогола динамовцев в украинских чемпионатах, в том числе 4-го в исполнении легионеров.

«Колос» прерывает наконец-то свою 7-матчевую проигрышную серию, но продлевает сериал с пропущенными мячами - до 11 игр.

Ковалевцы обходятся без дележки очков 20 встреч кряду (+6-14).

Подопечные Руслана Костышина пропускают 50-й мяч в элитном дивизионе.

Владимир Лысенко оформляет 2-й дубль своей команды в поединках с «Александрией» и доводит счет своих голов в ворота черно-желто-зеленых до 3-х.

«Александрия» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 5-15), а на чужих полях - 3-е (мячи 4-10).

Александрийцы повторяют личный рекорд, забивая 12 матчей подряд.

«Мариуполь» празднует 25-ю викторию в УПЛ под руководством Александра Бабича.

100-й матч в чемпионатах Украины в рядах оранжево-синих проводит Вячеслав Чурко.

«Днепр-1» обновляет личный рекорд, реализовывая 6-й пенальти подряд.

«Карпаты» и «Львов» 4-й раз кряду расходятся миром между собой.

Зелено-белые, сделавшие 3-ю ничью подряд, продлевают свою «рекордную» безвыигрышную серию до 17 игр (=7-10).

Команды Романа Санжара пропускают 250-й мяч во всех официальных турнирах (ЧУ - 232, КУ - 15, ЕК - 3).

Ярослав Деда становится автором 90-го гола джокеров «Карпат» в чемпионатах Украины.

«Львов» повторяет личный антирекорд, обходясь без побед 9 встреч кряду (=5-4).

1-ю игру в УПЛ на посту главного тренера сине-золотых проводит Георгий Цецадзе.

Команды Юрия Максимова подписывают 30-ю мировую в элитном дивизионе.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Олег Власов, Илья Гаджук (оба - «Ворскла»), Ибрагим Каргбо («Динамо»), Василий Рунич, Денис Слюсар, Юрий Тлумак и Максим Хлань (все - «Карпаты»), который стал первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим в УПЛ.

45-й мяч в премьер-лиге забивает Виктор Цыганков (первый в ворота «Десны»), 25-й - Владимир Лысенко, 1-й - Виктор Корниенко (в 15-й игре), Ярослав Деда (в 22-й) и Рафаэл Сабину (в 42-й).

3-й дубль в УПЛ делает Виктор Цыганков, 2-й - Владимир Лысенко.

В 3-м матче подряд не уходит с поля без гола Виктор Цыганков.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Алексей Хобленко.

Новичок элитного дивизиона Ибрагим Каргбо становится автором 7-го автогола сезона-2019/20.

15-й сухой матч в УПЛ проводит голкипер «Олимпика» Артем Кичак.

2-ю красную карточку в карьере получает Назарий Муравский, 1-ю - Алексей Хахлев (в 3-м матче).

80-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в этом сезоне Евгений Банада («Александрия»), 70-й - Алексей Хахлев («Карпаты») и Назар Вербный («Олимпик»).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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