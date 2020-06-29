Виталий БАЛАШОВ: «Мы были лучше Ворсклы во всех компонентах»

Хавбек донецкого «Олимпика» Виталий Балашов прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы играли намного лучше соперника и моментов для взятия ворот создали гораздо больше. Не буду комментировать работу арбитра, пусть ее оценивают другие люди, но, если бы не несколько его решений, все могло бы сложиться иначе. Мы могли сегодня добыть три очка вместо одного.

Хорошо начали матч. Наша команда всегда старается играть агрессивно, играть высоко на старте поединка. Нам хочется атаковать и забивать голы. Реализация подкачала. Мы были лучше Ворсклы во всех компонентах», - сказал Балашов.