Алексей ХОБЛЕНКО: «Пенальти? Без примет. Заработал, пошел и забил»

Форвард СК «Днепр-1» прокомментировал игру 28-го тура против «Мариуполя»

  • 29.06.2020 01:15
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Пенальти? Без примет. Заработал, пошел и забил»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

Форвард СК «Днепр-1» Алексей Хобленко прокомментировал игру 28-го тура УПЛ против «Мариуполя» (1:2).

– Алексей, давайте начнем с приятного. Есть такое мнение, что тот, кто зарабатывает пенальти, его обычно не выполняет. Вы таких предрассудков не имеете?

– Нет, у меня этого нет. Заработал, пошел и забил. Чуть не дожали соперника во втором тайме, а первый тайм мы полностью провалили. К сожалению, так обстоятельства сложились, что проиграли. В первом тайме очень плохо мы сыграли, а во втором уже не хватило ресурсов, чтобы забить и заработать сегодня хотя бы ничью.

– Перед игрой специалисты говорили, что днепряне будут иметь преимущество в свежести, поскольку мариупольцы только что сыграли кубковый матч. Но именно в первом тайме это не сработало.

– Было очень жарко, хотя, конечно, такие же условия были и для «Мариуполь», так что это не является главным фактором. Возможно, что-то было в настроении, но мы настраивались и готовились, но что-то в первом тайме пошло не так – пропустили два необязательных гола, а после перерыва уже трудно было отыграться.

– Жарко было и у ворот «Мариуполь» во втором тайме, особенно после угловых. Почему после них так и не удалось забить?

– Что было – то было. Значит, «Мариуполь» сегодня был сильнее, по крайней мере в первом тайме, а после перерыва, как я уже и говорил, что-то не залетало, возможно, и мы не так открывались. Будем работать на тренировках, команда сейчас строится, ведь много новых футболистов, а мы еще вместе не играем и полгода.

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Источник — СК Днепр-1

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