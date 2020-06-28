КЬЕЛЛИНИ: «Оуэн и Шевченко получали Золотой мяч. Они не были лучше Тотти»

Защитник «Ювентуса» считает, что Франческо Тотти заслужил Золотой мяч

  • 28.06.2020 20:02
  • 1793 просмотра
  • 4 комментария
КЬЕЛЛИНИ: «Оуэн и Шевченко получали Золотой мяч. Они не были лучше Тотти»
© instagram.com/giorgiochiellini

Легендарный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что Франческо Тотти заслужил Золотой мяч не меньше, чем Андрей Шевченко или Майкл Оуэн:

«Я играл с Франческо Тотти, но мы почти всегда были соперниками. Видел его в нескольких играх сборной Италии перед ЧМ-2006, но затем он прекратил выступления за национальную команду. Франческо был поистине грандиозен. Жаль, что он не сыграл на других турнирах, но это в каком-то смысле романтично — он посвятил всю свою жизнь «Роме».

Тотти выиграл намного меньше, чем мог бы. Он должен был стать обладателем Золотого мяча. Франческо действительно мог получить эту награду до гегемонии двух инопланетян — Роналду и Месси. Этот трофей давали Оуэну и Шевченко, которые были великолепны, но не лучше Тотти».

Напомним, Майкл Оуэн завоевал Золотой мяч в 2001 году, а Шевченко – в 2004.

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Источник — Football-Italia

(17 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.06.2020 21:25
    +1
    бла бла бла
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 28.06.2020 21:01
    +2
    Оуену просто повезло - блискучий сезон у році, де ніхто яскраво не виділявся. Так повезло нашим Блохіну й особиво Бєланову, Папену. Обставини вивели на нагороду Каннаваро й Модрича. Шевченко декілька років поспіль був одним із найкращих нападаючих Європи. Шевченко, крім перемоги, мав також третє й четверте місце в інші роки. А Оуен??? Такі люди, як Рауль чи Анрі довше показували стабільну якісну гру і заслуговували на Золотий мяч звичайно більше, як Тотті. Але теж не отримали...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 20:18
    +1
    Тотти перейдя куда-то из Ромы мог стать серой посредственностью, о которой никто бы впоследствии не вспоминал. А Рома слишком мелкий клуб для такой награды. В 21 веке есть только 6 клубов, в которых можно получить ЗМ: Реал, Ливерпуль, Ювентус, Милан, Барселона, Манчестер Юнайтед
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.06.2020 20:05
    +1
    В чем то он прав! Но Оуэн сильно сверканул, а Шева был очень стабильнорезультативным в Милане+ в том сезоне тянул сборную!!!!!
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    fedd1979
      fedd1979, 28.06.2020 21:01
    +2
    Оуену просто повезло - блискучий сезон у році, де ніхто яскраво не виділявся. Так повезло нашим Блохіну й особиво Бєланову, Папену. Обставини вивели на нагороду Каннаваро й Модрича. Шевченко декілька років поспіль був одним із найкращих нападаючих Європи. Шевченко, крім перемоги, мав також третє й четверте місце в інші роки. А Оуен??? Такі люди, як Рауль чи Анрі довше показували стабільну якісну гру і заслуговували на Золотий мяч звичайно більше, як Тотті. Але теж не отримали...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.06.2020 21:25
    +1
    бла бла бла
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 20:18
    +1
    Тотти перейдя куда-то из Ромы мог стать серой посредственностью, о которой никто бы впоследствии не вспоминал. А Рома слишком мелкий клуб для такой награды. В 21 веке есть только 6 клубов, в которых можно получить ЗМ: Реал, Ливерпуль, Ювентус, Милан, Барселона, Манчестер Юнайтед
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.06.2020 20:05
    +1
    В чем то он прав! Но Оуэн сильно сверканул, а Шева был очень стабильнорезультативным в Милане+ в том сезоне тянул сборную!!!!!
    Ссылка
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