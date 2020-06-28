КЬЕЛЛИНИ: «Оуэн и Шевченко получали Золотой мяч. Они не были лучше Тотти»

Легендарный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что Франческо Тотти заслужил Золотой мяч не меньше, чем Андрей Шевченко или Майкл Оуэн:

«Я играл с Франческо Тотти, но мы почти всегда были соперниками. Видел его в нескольких играх сборной Италии перед ЧМ-2006, но затем он прекратил выступления за национальную команду. Франческо был поистине грандиозен. Жаль, что он не сыграл на других турнирах, но это в каком-то смысле романтично — он посвятил всю свою жизнь «Роме».

Тотти выиграл намного меньше, чем мог бы. Он должен был стать обладателем Золотого мяча. Франческо действительно мог получить эту награду до гегемонии двух инопланетян — Роналду и Месси. Этот трофей давали Оуэну и Шевченко, которые были великолепны, но не лучше Тотти».

Напомним, Майкл Оуэн завоевал Золотой мяч в 2001 году, а Шевченко – в 2004.