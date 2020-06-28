Зинченко – в запасе Ман Сити на 1/2 финала Кубка Англии против Ньюкасла

Сегодня «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 20:30 по Киеву.
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды на матч.
Стартовые составы:
«Ньюкасл» – Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Роуз, Ласселс, Лонгстафф, Хэйден, Сен-Максимен, Альмирон, Шер, Кэрролл.
«Манчестер Сити» – Браво, Менди, Отаменди, Лапорт, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Марез, Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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Источник — Twitter
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