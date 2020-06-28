Зинченко – в запасе Ман Сити на 1/2 финала Кубка Англии против Ньюкасла

Пеп Гвардиола не выпустил украинца на поле с первых минут

  • 28.06.2020 19:50
  • 461 просмотр
  • 3 комментария
Зинченко – в запасе Ман Сити на 1/2 финала Кубка Англии против Ньюкасла
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Сегодня «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 20:30 по Киеву.

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды на матч.

Стартовые составы:

«Ньюкасл» – Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Роуз, Ласселс, Лонгстафф, Хэйден, Сен-Максимен, Альмирон, Шер, Кэрролл.

«Манчестер Сити» – Браво, Менди, Отаменди, Лапорт, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Марез, Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.06.2020 20:05
    +1
    Менди его конкурент по позиции куплен за 80 лимонов а Саня за 2....так что Саня красава и не ипет
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.06.2020 20:03
    0
    digsum, 28.06.2020 19:59
    2 раза подряд, Пеп не наглей!
    Бережет на финал!!!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 19:59
    +1
    2 раза подряд, Пеп не наглей!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.06.2020 20:05
    +1
    Менди его конкурент по позиции куплен за 80 лимонов а Саня за 2....так что Саня красава и не ипет
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.06.2020 19:59
    +1
    2 раза подряд, Пеп не наглей!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.06.2020 20:03
    0
    digsum, 28.06.2020 19:59
    2 раза подряд, Пеп не наглей!
    Бережет на финал!!!!!
    Ссылка
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