ВИДЕО. Морозюк отдал голевой пас за Ризеспор и был сразу заменен

Украинский защитник Николай Морозюк отметился результативным действием за «Ризеспор» в матче чемпионата Турции против «Денизлиспора».
На 42-й минуте Морозюк отдал голевой пас и был сразу заменен (44-я минута). Скорее всего, Николай потянул мышцу, когда отдавал голевую передачу.
Update. В результате «Ризеспор» и «Денизлиспор» сыграли вничью со счетом 2:2.
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Источник — Sport.ua
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