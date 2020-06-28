ВИДЕО. Морозюк отдал голевой пас за Ризеспор и был сразу заменен

Украинский защитник Николай Морозюк отметился результативным действием за «Ризеспор» в матче чемпионата Турции против «Денизлиспора».

На 42-й минуте Морозюк отдал голевой пас и был сразу заменен (44-я минута). Скорее всего, Николай потянул мышцу, когда отдавал голевую передачу.

Update. В результате «Ризеспор» и «Денизлиспор» сыграли вничью со счетом 2:2.