Йожеф САБО: «Отрыв Шахтера от Динамо может быть еще больше»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал итог чемпионской гонки в сезоне 2019/2020.

— Что помешало «Динамо» оказать сопротивление «Шахтеру» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне?

— Думаю, что не только я, но и другие специалисты еще перед стартом чемпионата говорили о том, что у Динамо не получится ввязаться в борьбу с горняками за золотые медали. «Шахтер» был явным фаворитом и без проблем выиграет чемпионство, а «Динамо» будет бороться за второе место. В итоге, так и получилось. Сейчас мы видим на финише борьбу между тремя командами за вторую путевку в Лигу чемпионов.

— Такой отрыв «Шахтера» от «Динамо» оказался закономерным?

— Да, но ведь может быть и еще больше. Несмотря на досрочную победу в чемпионате, «Шахтер» не будет расслабляться, потому что команде нужно подготовиться к выступлениям в Лиге Европы, ответному матчу с «Вольфсбургом». Поэтому в чемпионате горняки будут играть на 100 процентов, пусть, возможно, и пока что не основным составом. А у «Динамо», «Зари» и «Десны» разборки и лобовые игры между собой, поэтому эти команды будут терять очки.