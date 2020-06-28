Йожеф САБО: «Отрыв Шахтера от Динамо может быть еще больше»

Специалист считает, что «горняки» не будут расслабляться

  • 28.06.2020 13:42
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Йожеф САБО: «Отрыв Шахтера от Динамо может быть еще больше»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал итог чемпионской гонки в сезоне 2019/2020.

— Что помешало «Динамо» оказать сопротивление «Шахтеру» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне?
— Думаю, что не только я, но и другие специалисты еще перед стартом чемпионата говорили о том, что у Динамо не получится ввязаться в борьбу с горняками за золотые медали. «Шахтер» был явным фаворитом и без проблем выиграет чемпионство, а «Динамо» будет бороться за второе место. В итоге, так и получилось. Сейчас мы видим на финише борьбу между тремя командами за вторую путевку в Лигу чемпионов.

— Такой отрыв «Шахтера» от «Динамо» оказался закономерным?
— Да, но ведь может быть и еще больше. Несмотря на досрочную победу в чемпионате, «Шахтер» не будет расслабляться, потому что команде нужно подготовиться к выступлениям в Лиге Европы, ответному матчу с «Вольфсбургом». Поэтому в чемпионате горняки будут играть на 100 процентов, пусть, возможно, и пока что не основным составом. А у «Динамо», «Зари» и «Десны» разборки и лобовые игры между собой, поэтому эти команды будут терять очки.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 13:51
    0
    Донецкий пропагандист даже не знает, что сегодня отрыв может стать меньше
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 13:51
    0
    Донецкий пропагандист даже не знает, что сегодня отрыв может стать меньше
    Ссылка
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