Манор СОЛОМОН: «Длинный тяжелый сезон увенчался трофеем»

Хавбек «Шахтера» доволен победой «горняков» в чемпионате Украины

  • 28.06.2020 13:21
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Манор СОЛОМОН: «Длинный тяжелый сезон увенчался трофеем»
© Instagram. Манор Соломон

20-летний израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу «горняков» в чемпионате Украины сезона 2019/2020.

«Длинный тяжелый сезон увенчался трофеем. Мы продолжаем идти к нашей следующей цели», — написал Соломон в Instagram.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Instagram

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