Манор СОЛОМОН: «Длинный тяжелый сезон увенчался трофеем»

20-летний израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал победу «горняков» в чемпионате Украины сезона 2019/2020.
«Длинный тяжелый сезон увенчался трофеем. Мы продолжаем идти к нашей следующей цели», — написал Соломон в Instagram.
В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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