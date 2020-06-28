Андрей ПОЛУНИН: «Главное, чтобы VAR не испортил праздник футбола»

Специалист поделился ожиданиями от матча «Десна» — «Динамо»

  • 28.06.2020 12:27
  • 314 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПОЛУНИН: «Главное, чтобы VAR не испортил праздник футбола»
© Денис Руденко, FootBoom

Бывший сборной Украины Андрей Полунин поделился своим прогнозом на предстоящий матч 28-го тура УПЛ «Десна» — «Динамо».

«Для обеих команд важна только победа. Если «Десна» проигрывает, то вылетает из гонки за второе, а может быть, и за третье место. Думаю, у «Динамо» больше шансов на победу, так как в его составе играют футболисты выше классом. Считаю, им по силам решить задачу – завоевать путевку в Лигу Чемпионов. На матч против «Десны» киевляне выйдут максимально сконцентрированными и подготовленными.

Но и для черниговцев есть еще шанс зацепиться за третье место. Правда, последняя их игра с «Зарей» очень разочаровала, и смогут ли они выйти на должный уровень с более грозным соперником, зависит только от них.

В чем еще преимущество «Динамо» - сильная скамья запасных. В двух последних матчах мы видели - если у киевлян не идет игра, то игроки, выходившие на замену, усиливали ее и переламывали ход событий в свою пользу. Прибегнет ли к такой тактике Михайличенко и в матче в Чернигове, неизвестно? В рядах «Десны» также играют качественные футболисты, команда сыгранная, крепкая. Вспомним, что подопечные Рябоконя обыграли «динамовцев» в Киеве 2:1. Теперь настала очередь «Динамо» взять реванш.

Многое будет зависеть от противостояния линии полузащиты, кто кого переиграет, тот и будет владеть преимуществом в поединке. У «Десны» полузащита действует качественно в скоростном режиме. Также неплохо используют стандарты, где подключаются рослые Гитченко, Фаворов, Имереков, что также нужно учесть киевлянам. Игра будет плотной и вязкой со стороны «Десны». Поэтому задача «динамовцев» взломать насыщенную оборону соперника.

Тем не менее, ставлю на победу «бело-синих» 2:1. Главное, чтобы VAR не испортил праздник футбола», — считает Полунин.

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Источник — UA-Football

(6 голосов)

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Комментарии
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 28.06.2020 13:37
    0
    У Динамо на ВАР прикормленная "утка" Арановский. Колосу дал пенальти за фол вдалеке от мяча, Заре за подобное с Шахтером - нет, и за руку не оповестил, но в ворота Зари пенальти дал после просмотра явного оффсайда у Александрии. И так далее. Сегодня ждем новых подарков от Арановского.
    Ссылка
    Olex68
      Olex68, 28.06.2020 13:00
    +1
    а разве ШАХТЕ ВАР хоть раз испортил праздник ? Такое ощущение что ВАР выборочно работает , в зависимости от того входит владелец клуба в список FORBES или нет
    Ссылка
    Olex68
      Olex68, 28.06.2020 13:00
    +1
    а разве ШАХТЕ ВАР хоть раз испортил праздник ? Такое ощущение что ВАР выборочно работает , в зависимости от того входит владелец клуба в список FORBES или нет
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 28.06.2020 13:37
    0
    У Динамо на ВАР прикормленная "утка" Арановский. Колосу дал пенальти за фол вдалеке от мяча, Заре за подобное с Шахтером - нет, и за руку не оповестил, но в ворота Зари пенальти дал после просмотра явного оффсайда у Александрии. И так далее. Сегодня ждем новых подарков от Арановского.
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