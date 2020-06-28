Владимир ЛЫСЕНКО: «Мог забить и третий»

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился впечатлениями о победе над «Александрией» (2:1) в 28-м туре УПЛ.

«Игрок атаки обязан забивать, поэтому обсуждать голы — это такое... Мог и третий забить. Действительно, нужно было решать и третий момент, чтобы было полегче, но хорошо сыграл вратарь», — отметил Лысенко, сделавший дубль.