Руслан КОСТЫШИН: «Первая победа в верхней шестерке»

Наставник «Колоса» доволен итогом поединка с «Александрией» (2:1)

  • 28.06.2020 11:52
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Руслан КОСТЫШИН: «Первая победа в верхней шестерке»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победы над «Александрией» (2:1) в рамках 28-го тура УПЛ.

«Первая победа в верхней шестерке. Мы по игре заслуживали раньше набрать очки, но не удавалось. Я на каждой пресс-конференции говорю, что наши победы впереди, поскольку мы не заслуживаем постоянно проигрывать. «Колос» показывает качественную игру и желание. Мы со всеми пытаемся играть на равных. И, наконец, старания парней принесли нам первую победу», — отметил Костышин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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