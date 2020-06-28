Руслан КОСТЫШИН: «Первая победа в верхней шестерке»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победы над «Александрией» (2:1) в рамках 28-го тура УПЛ.

«Первая победа в верхней шестерке. Мы по игре заслуживали раньше набрать очки, но не удавалось. Я на каждой пресс-конференции говорю, что наши победы впереди, поскольку мы не заслуживаем постоянно проигрывать. «Колос» показывает качественную игру и желание. Мы со всеми пытаемся играть на равных. И, наконец, старания парней принесли нам первую победу», — отметил Костышин.