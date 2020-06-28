Десна — Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 28-го июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором черниговская «Десна» примет киевское «Динамо».
Прямая трансляция поединка начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — YouTube
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