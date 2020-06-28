Роман БЕЗУС: «Сборная Украины сейчас на ходу»

Футболист поделился мнением об украинской национальной команде

  • 28.06.2020 11:30
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Роман БЕЗУС: «Сборная Украины сейчас на ходу»
© ФК Гент. Роман Безус

29-летний полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

– Перенос Евро на 2021 год — это хорошо или плохо для сборной Украины?
– Ответ на этот вопрос даст результат. Сейчас команда на ходу. Теперь главное, чтобы к началу соревнований все ребята подошли в тонусе и без травм.

– С приходом на пост главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, что поменялось в коллективе?
– Если говорить о сплоченности, то при мне всегда так было. Возможно, сейчас появилось чуть больше дисциплины, стал другой подход к ведению игры, более профессиональный анализ матчей.

– Что скажешь о соперниках сборной Украины в финальной части Евро?
– Об этом еще рано думать, ведь сначала нужно сыграть в Лиге наций.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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