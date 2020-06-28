Роман БЕЗУС: «Сборная Украины сейчас на ходу»

29-летний полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

– Перенос Евро на 2021 год — это хорошо или плохо для сборной Украины?

– Ответ на этот вопрос даст результат. Сейчас команда на ходу. Теперь главное, чтобы к началу соревнований все ребята подошли в тонусе и без травм.

– С приходом на пост главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, что поменялось в коллективе?

– Если говорить о сплоченности, то при мне всегда так было. Возможно, сейчас появилось чуть больше дисциплины, стал другой подход к ведению игры, более профессиональный анализ матчей.

– Что скажешь о соперниках сборной Украины в финальной части Евро?

– Об этом еще рано думать, ведь сначала нужно сыграть в Лиге наций.