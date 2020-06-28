В матче 34-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» дома обыграл «Шальке» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фрайбург» — «Шальке» — 4:0
Голы: Вальдшмидт, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46
Лучшие моменты матча Фрайбург - Шальке
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Вальдшмидт (Фрайбург).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Хёлер (Фрайбург).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Шмид (Фрайбург).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Вальдшмидт (Фрайбург).
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Источник — Sport.ua
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