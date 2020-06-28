Тарас СТЕПАНЕНКО: «Одна цель, одна команда»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу «горняков» в чемпионате Украины сезона 2019/2020.
«Одна цель, одна команда. Только «Шахтер», только победа», — написал Степаненко в Instagram.
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Источник — Instagram
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