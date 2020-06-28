Тарас СТЕПАНЕНКО: «Одна цель, одна команда»

Полузащитник «Шахтера» рад победе в чемпионате Украины

  • 28.06.2020 10:45
  • 576 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Одна цель, одна команда»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу «горняков» в чемпионате Украины сезона 2019/2020.

«Одна цель, одна команда. Только «Шахтер», только победа», — написал Степаненко в Instagram.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 28.06.2020 13:45
    0
    А где же про один родной город, в котором команда вообще перестала бывать? Может, пора бы название сменить???
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 28.06.2020 12:49
    +1
    Сомневаюсь, что цель одна. Бразилы вон лыжи точат, чтобы массово утроить побег. Это их главная цель.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 28.06.2020 11:36
    +4
    Один конъюнктивит на всех ?🤣🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 28.06.2020 11:36
    +4
    Один конъюнктивит на всех ?🤣🤣🤣
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 28.06.2020 12:49
    +1
    Сомневаюсь, что цель одна. Бразилы вон лыжи точат, чтобы массово утроить побег. Это их главная цель.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 28.06.2020 13:45
    0
    А где же про один родной город, в котором команда вообще перестала бывать? Может, пора бы название сменить???
    Ссылка
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