Марлос провел 300-й официальный матч на клубном уровне в Украине

Матч против «Зари» стал 300-м для Марлоса в рядах украинских клубов. 225 встреч он отыграл за «Шахтер» и 75 - за «Металлист». 197 матчей Марлос провел в чемпионатах Украины, 73 - в еврокубках, 24 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Чтобы стать членом «Клуба 300» 32-летнему уроженцу Бразилии понадобилось не так уж много времени - 8 лет 132 дня.
Юбилейные матчи Марлоса за украинские клубы
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
16.02.2012
|
ЛЕ
|
Металлист
|
Зальцбург (г)
|
4:0
|
50-й
|
21.04.2013
|
ЧУ
|
Металлист
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
100-й
|
08.04.2015
|
КУ
|
Шахтер
|
Металлист (д)
|
1:0
|
150-й
|
17.04.2016
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Олимпик (д)
|
3:0
|
200-й
|
21.05.2017
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Александрия (г)
|
1:1
|
250-й
|
01.09.2018
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Мариуполь (д)
|
2:0
|
300-й
|
27.06.2020
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
0:0
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЕ - Лига Европы.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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