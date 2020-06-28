В поединке 32-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла», которая находится в зоне вылета, с минимальным счетом проиграла «Вулверхэмптону».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон).
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Источник — YouTube
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