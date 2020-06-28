ФИФА приняла решения по международному календарю в 2020-2022 годах

В результате длительного процесса консультаций с конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами рабочая группа ФИФА по преодолению последствий COVID-19 выдвинула пять предложений по международному календарю матчей для мужских сборных после пандемии коронавируса. Совет ФИФА единогласно их принял.

Решение ФИФА по международному календарю соревнований:

перенести межконтинентальный плей-офф чемпионата мира с марта в 2022-м на июнь 2022;

для АФК, КАФ, КОНКАКАФ и ОФК - отменить окно соревнований в сентябре 2020 года;

для КОНМЕБОЛ и УЕФА - утвердить окно соревнований в сентябре 2020 года, как и было запланировано, при условии мониторинга ситуации с COVID-19;

для УЕФА - расширить окна в октябре и ноябре 2020 года на один день, чтобы обеспечить проведение ежемесячно трех матчей вместо двух;

для АФК, КАФ, КОНКАКАФ и ОФК - расширить окно в июне 2021 на семь дней, чтобы обеспечить проведение четырех матчей вместо двух.

Кроме того, Совет ФИФА утвердил обновленное Положение о футбольном турнире на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, адаптировав его к новым датам проведения - с 21 июля по 7 августа 2021, включая применение системы VAR. Разрешенный возраст для футболистов, которые примут участие в мужских соревнованиях, не изменится (то есть выступать будут игроки, родившиеся 1 января 1997 или позже, за исключением максимум трех игроков для каждой из команд-участниц).

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