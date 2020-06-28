ВИДЕО. Разъяренные фанаты Дебрецена чуть не побили футболистов

В последнем туре чемпионата Венгрии «Дебрецен», за который выступает украинец Юрий Габовда, встречался с «Пакшом».

Для сохранения прописки в элите венгерского футбола «красно-белым» необходимо было обыгрывать прямых конкурентов, но матч завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, «Дебрецен» впервые за 27 лет покинул высший дивизион национального чемпионата.

После встречи болельщики «Дебрецена» выбежали на поле и устроили разборки с футболистами команды.