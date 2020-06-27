Виктор СКРИПНИК: «Игроки не должны бегать как по рельсам!»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничейный матч с донецким «Шахтером» (0:0) в 28-го туре УПЛ:

«Результат оцениваю как положительный. Сыграть с чемпионом 0:0, не пропустить, играть на победу. Даже наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку. Борьба вся впереди.

Но такие игры, когда не боишься, играешь против хорошего соперника в свою игру... И по игре не уступаешь. Это только добавляет положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть.

Я ребят поздравил, все выложили все, что могли. «Шахтер» есть «Шахтер». Кто бы ни говорил о немотивированности, но против такой команды сыграть на ноль и играть на победу – могу своей команде только комплимент сказать.

Когда играешь на ноль, думаешь: ну да, классно, хочется еще большего. Может, я где-то перебарщиваю. Есть всегда над чем работать. Но игроки не должны бегать как по рельсам. Это то, что я прививаю команде. У нас есть ротация, в игре можно даже менять позиции, ребята знают, что кому делать.

Цыганиксу комплимент. Он никогда не играл на этой позиции, а сегодня достаточно уверенно сыграл. Вышел парень легкий, звезда нашего футбола, хочется под него опытного, и вот Хомченовский справился со своей работой хорошо. Тымчик – основной игрок, которого безболезненно можно ставить куда хочешь. Сегодня он это показал, ни в чем не уступал».