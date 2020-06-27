БАТЭ уступил минскому Динамо. Вернидуб с Шахтером в 3-х очках позади лидера

Пятым идет «Динамо» Брест, за которое выступают Милевский, Хачериди и Нойок

  • 27.06.2020 23:01
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БАТЭ уступил минскому Динамо. Вернидуб с Шахтером в 3-х очках позади лидера
© БАТЭ

В Беларуси продолжается национальный чемпионат. Сегодня, 27 июня, прошли матчи 15-го тура.

На вершине расположился клуб БАТЭ, однако в белорусском Класико лидеры дома уступили минскому «Динамо» со счетом 0:2. За гостей весь матч отыграл украинец Артем Сухоцкий, но отметился лишь желтой карточкой. На скамейке запасных у минчан всю игру просидел Дмитрий Билоног.

У «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидуба – второе место и 27 очков. Это на 3 пункта позади лидера. В сегодняшнем матче «горняки» сыграли вничью с «Минском» (1:1).

На пятом месте идет «Динамо» из Бреста (25 очков), за которое выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Сегодня команда уступила в гостях «Неману» из Гродно (0:1).

Чемпионат Беларуси. 15-й тур.

БАТЭ – «Динамо» Минск – 0:2

Голы: Шикавка, 64, Козлов, 66.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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