СВИТОЛИНА: «Благодарна харьковчанам за оценку моего вклада в жизнь города»

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила звание Почетного гражданина города Харькова. Спортсменка прокомментировала решение горсовета.

«Я признательна харьковчанам за столь высокую оценку моего вклада в жизнь города. Благодарна харьковском горсовету за присвоение звания "Почётный гражданин города Харькова". Для меня это очень ценно и приятно».

«Спасибо за совместную работу всей моей харьковской команде. Это награда и вашему труду и вкладу в успех моей спортивной карьеры», - написала Свитолина в Facebook.

D 2018 году теннисистка получила награду Гордость Украины за победу на Итоговом турнире WTA.