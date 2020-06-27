СВИТОЛИНА: «Благодарна харьковчанам за оценку моего вклада в жизнь города»

Украинка получила звание почетного гражданина Харькова

  • 27.06.2020 16:12
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СВИТОЛИНА: «Благодарна харьковчанам за оценку моего вклада в жизнь города»
© facebook.com/elinasvitolinaofficial

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила звание Почетного гражданина города Харькова. Спортсменка прокомментировала решение горсовета.

«Я признательна харьковчанам за столь высокую оценку моего вклада в жизнь города. Благодарна харьковском горсовету за присвоение звания "Почётный гражданин города Харькова". Для меня это очень ценно и приятно».

«Спасибо за совместную работу всей моей харьковской команде. Это награда и вашему труду и вкладу в успех моей спортивной карьеры», - написала Свитолина в Facebook.

D 2018 году теннисистка получила награду Гордость Украины за победу на Итоговом турнире WTA.

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Источник — Facebook

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