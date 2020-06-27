ЦЫГАНЫК: «Если Десна уступит Динамо, то выше четвертого места не займет»

Журналист поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ

  • 27.06.2020 15:20
  • 274 просмотра
  • 2 комментария
ЦЫГАНЫК: «Если Десна уступит Динамо, то выше четвертого места не займет»
© FH. Игорь Цыганык

краинский спортивный журналист Игорь Цыганык высказался о грядущем матче 28-го тура чемпионата Украины «Десна» - «Динамо».

«У «Десны» последний шанс, чтобы вернуться в борьбу за серебряные медали чемпионата. Для этого надо побеждать дома «Динамо». «Шахтер», пожалуй, сыграет с «Зарей» не совсем основным составом, увеличивает шансы луганчан. Поэтому это ключевой поединок для черниговцев. Если проиграть «Динамо», то уже можно говорить, что «Десна» не поднимется выше четвертого места. Осталось не так много матчей, чтобы догнать конкурентов.

Так же все силы бросят на этот матч и игроки «Динамо», которые понимают, что есть возможность оторваться от «Зари». Надо спокойно сыграть и получить положительный результат. Тем более, что следующая игра - с «Шахтером». Для киевлян это будет важная победа.

Прогнозирую, что обе команды забьют. Кроме того, сделаю ставку, что отметится Русин. Должен наконец забить Назарий», - сказал Цыганик.

Напомним, матч «Десна» – «Динамо» состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.06.2020 15:47
    -1
    Верю наступит тот день когда все таки уберут у него журналистскую лицензию.
    Это надоело
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 27.06.2020 15:29
    -1
    Оракул, блин. А кто сказал что Десна не возьмёт реванш в Запорожье?
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