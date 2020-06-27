ЦЫГАНЫК: «Если Десна уступит Динамо, то выше четвертого места не займет»

краинский спортивный журналист Игорь Цыганык высказался о грядущем матче 28-го тура чемпионата Украины «Десна» - «Динамо».

«У «Десны» последний шанс, чтобы вернуться в борьбу за серебряные медали чемпионата. Для этого надо побеждать дома «Динамо». «Шахтер», пожалуй, сыграет с «Зарей» не совсем основным составом, увеличивает шансы луганчан. Поэтому это ключевой поединок для черниговцев. Если проиграть «Динамо», то уже можно говорить, что «Десна» не поднимется выше четвертого места. Осталось не так много матчей, чтобы догнать конкурентов.

Так же все силы бросят на этот матч и игроки «Динамо», которые понимают, что есть возможность оторваться от «Зари». Надо спокойно сыграть и получить положительный результат. Тем более, что следующая игра - с «Шахтером». Для киевлян это будет важная победа.

Прогнозирую, что обе команды забьют. Кроме того, сделаю ставку, что отметится Русин. Должен наконец забить Назарий», - сказал Цыганик.

Напомним, матч «Десна» – «Динамо» состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.