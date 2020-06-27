Вратарь Карпат: «Дерби – это всегда интересно. Будет много борьбы»

Голкипер львовских «Карпат» Олег Кудрик поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Думаю, будет хорошая игра. Дерби – это всегда интересно. Будет много борьбы, много эмоций.

Чего ждать от нас? Мы готовимся неделю – сложно что-то говорить о первой игре. На поле будет видно, как мы готовы. Все покажет игра.

Будет ли тяжело доиграть чемпионат? Сто процентов. Нам нужно сыграть девять матчей менее, чем за месяц. Конечно, будет непросто. Но выхода нет – нужно ехать и играть», - сказал Кудрик.

Напомним, матч «Карпаты» – «Львов» состоится в Луцке 27 июня. Начало в 17:00. Ранее «Карпаты» пропустили четыре матча из-за коронавируса.