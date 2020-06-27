Юрген КЛОПП: «На этом Ливерпуль не остановится»

Тренер не обещает выигрывать все, но постарается улучшить игру

  • 27.06.2020 14:30
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Юрген КЛОПП: «На этом Ливерпуль не остановится»
© Skysports.com

«Ливерпуль» впервые в эру АПЛ выиграл чемпионский титул, а наставник команды Юрген Клопп уверяет, что на этом прогресс команды не остановится.

«Мы на этом успехе не остановимся и будем использовать все возможности для победы. Я не утверждаю, что команда теперь выиграет все турниры, но мы будем стараться улучшать наш футбол, это точно».

«Конкуренты будут становиться лучше. Тот же «Манчестер Сити» - невероятная команда. Так что я не обещаю новые трофеи, но если сохраним нынешний уровень стабильности, то все будет хорошо».

«Что касается этого чемпионства, то мы сделали максимум возможного. Не знаю, что еще мы могли выжать для титула», - сказал Клопп.

Команде удалось взять титул за 7 туров до конца.

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Источник — Reuters

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