МАКСИМОВ: «Четыре игрока травмировались в Кубке. Дадим шанс резерву»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 28 тура Премьер-лиги с донецким «Олимпиком». В частности, наставник рассказал о кадровых проблемах.
«На игру с Олимпиком у нас будут перестановки в составе. У нас четыре человека травмировалось после матча в Кубке. Играли 120 минут, отдали все силы.
У кого-то микроповреждения, кто-то из-за желтых карточек будет пропускать. У нас будут играть и футболисты из резерва, дадим им шанс. Нам трудно будет настроиться. Но игра дома – будем стараться», – отметил специалист.
Напомним, матч «Ворскла» – «Олимпик» состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.