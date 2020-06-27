МАКСИМОВ: «Четыре игрока травмировались в Кубке. Дадим шанс резерву»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 28 тура Премьер-лиги с донецким «Олимпиком». В частности, наставник рассказал о кадровых проблемах.

«На игру с Олимпиком у нас будут перестановки в составе. У нас четыре человека травмировалось после матча в Кубке. Играли 120 минут, отдали все силы.

У кого-то микроповреждения, кто-то из-за желтых карточек будет пропускать. У нас будут играть и футболисты из резерва, дадим им шанс. Нам трудно будет настроиться. Но игра дома – будем стараться», – отметил специалист.

Напомним, матч «Ворскла» – «Олимпик» состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.