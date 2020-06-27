Иван ЗОТЬКО: «Лучше играть по 3 матча в неделю, чем пропускать тур»

Защитник донецкого «Олимпика» Иван Зотько поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«В составе Ворсклы есть индивидуально сильные футболисты. В последних матчах особенно выделяется Кане: скоростной, техничный парень, очень настырный в атаке. В целом полтавчане хороши в наступательных действиях, они играют в быстрый футбол.

Соперник провел тяжелый полуфинальный поединок в Мариуполе, но не думаю, что это как-то скажется на их состоянии в воскресенье. Лучше играть по 3 матча в неделю, чем пропускать тур и выпадать из игрового тонуса. Тренировки не дают той динамики и необходимой психологической нагрузки.

Наша сила – характер. С первых и до последних минут мы должны биться друг за друга на поле. Во второй шестерке все команды равны. Здесь любой команде по силам обыграть своего соперника. Будет интересно», - сказал Зотько.

Напомним, матч «Ворскла» – «Олимпик» состоится в воскресенье, 28 июня. Начало в 19:30 по Киеву.