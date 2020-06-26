ВИДЕО. Семь лет назад Стаховский сенсационно обыграл Федерера на Уимблдоне

26 июня 2013 года украинский теннисист Сергей Стаховский стал автором главной сенсации Уимблдонского турнира.
В матче второго раунда киевлянин обыграл на тот момент семикратного чемпиона Уимблдона швейцарца Роджера Федерера: 6-7(7), 7-6(5), 7-5, 7-6(5).
Отметим, что это был самый ранний вылет Федерера с травяного мэйджора с 2002 года. С тех пор он также не проигрывал ранее 1/4 финала.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Wimbledon
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.