ВИДЕО. Семь лет назад Стаховский сенсационно обыграл Федерера на Уимблдоне

Один из лучших матчей украинца в карьере

  • 26.06.2020 20:48
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ВИДЕО. Семь лет назад Стаховский сенсационно обыграл Федерера на Уимблдоне
© Wimbledon. Сергей Стаховский и Роджер Федерер

26 июня 2013 года украинский теннисист Сергей Стаховский стал автором главной сенсации Уимблдонского турнира.
 
В матче второго раунда киевлянин обыграл на тот момент семикратного чемпиона Уимблдона швейцарца Роджера Федерера: 6-7(7), 7-6(5), 7-5, 7-6(5).

Отметим, что это был самый ранний вылет Федерера с травяного мэйджора с 2002 года. С тех пор он также не проигрывал ранее 1/4 финала.

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Источник — Wimbledon

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