ВИДЕО. Ястремская провела мастер-класс для детей в Черноморске

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела мастер-класс для юных теннисистов на кортах «Elite Tennis Club» в Черноморске.
«Эмоции переполняют, было очень круто! У меня очень много воспоминаний об этом месте, здесь я побеждала на турнирах. Детки все молодцы, старались. Мне особенно понравилось, что чувствовался дух соперничества», – сказала Ястремская.
Организаторы турнира поблагодарили успешную теннисистку, которая отозвалась с первого же приглашения.
Ранее Ястремская выступила в поддержку Новака Джоковича.
Источник — Большой теннис Украины
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