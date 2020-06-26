ВИДЕО. Ястремская провела мастер-класс для детей в Черноморске

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела мастер-класс для юных теннисистов на кортах «Elite Tennis Club» в Черноморске.

«Эмоции переполняют, было очень круто! У меня очень много воспоминаний об этом месте, здесь я побеждала на турнирах. Детки все молодцы, старались. Мне особенно понравилось, что чувствовался дух соперничества», – сказала Ястремская.

Организаторы турнира поблагодарили успешную теннисистку, которая отозвалась с первого же приглашения.

Ранее Ястремская выступила в поддержку Новака Джоковича.