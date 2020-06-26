ФОТО. Свитолина воссоединилась с командой

Украинская теннисистка готова к полноценным тренировкам

  • 26.06.2020 17:58
  • 838 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Свитолина воссоединилась с командой
© WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина воссоединилась со своей командой после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

«Хорошая неделя, снова упорно работаем с командой», – написала Свитолина в инстаграме.

 Напомним, Элина в начале июля сыграет на турнире в Швейцарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good week back working hard with “la team” 💪🏼💪🏾 😈

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.06.2020 19:07
    0
    DKTheBest2, 26.06.2020 19:05
    Схоже їх там три на три. Хтось іх фотографує.
    Будем надіятись, що чорний)))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.06.2020 19:05
    0
    Схоже їх там три на три. Хтось іх фотографує.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.06.2020 18:44
    0
    DKTheBest2, 26.06.2020 18:13
    От бачите? Українці не расисти.
    я б так не сказав. На фото лише два чорних і три білих. Це расизм!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 26.06.2020 18:25
    0
    Что там делает Ярмоленко?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.06.2020 18:13
    +1
    От бачите? Українці не расисти.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.06.2020 18:13
    +1
    От бачите? Українці не расисти.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.06.2020 19:07
    0
    DKTheBest2, 26.06.2020 19:05
    Схоже їх там три на три. Хтось іх фотографує.
    Будем надіятись, що чорний)))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.06.2020 19:05
    0
    Схоже їх там три на три. Хтось іх фотографує.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.06.2020 18:44
    0
    DKTheBest2, 26.06.2020 18:13
    От бачите? Українці не расисти.
    я б так не сказав. На фото лише два чорних і три білих. Це расизм!!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 26.06.2020 18:25
    0
    Что там делает Ярмоленко?
    Ссылка
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