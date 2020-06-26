ФОТО. Свитолина воссоединилась с командой

Украинская теннисистка Элина Свитолина воссоединилась со своей командой после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
«Хорошая неделя, снова упорно работаем с командой», – написала Свитолина в инстаграме.
Напомним, Элина в начале июля сыграет на турнире в Швейцарии.
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Источник — Instagram
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