ФОТО. Свитолина воссоединилась с командой

Украинская теннисистка Элина Свитолина воссоединилась со своей командой после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

«Хорошая неделя, снова упорно работаем с командой», – написала Свитолина в инстаграме.

Напомним, Элина в начале июля сыграет на турнире в Швейцарии.