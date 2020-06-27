В субботу, 27 июня, «Вольфсбург» в заключительном, 34-м туре Бундеслиги дома примет «Баварию». Начало матча – в 16:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».

«Бавария» досрочно обеспечила себе титул чемпиона: у команды 79 очков после 33 туров. «Вольфсбург» идет шестым с 49 баллами.