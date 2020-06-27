32-й тур
Сельта
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Барселона
27.06.2020 18:00   ТВ-трансляция: 

Сельта - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

«Барселона» едет в гости к одному из аутсайдеров Ла Лиги

  • 27.06.2020 13:20
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Сельта - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
© twitter.com/FCBarcelona

В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» едет в гости к «Сельте». Матч состоится в субботу, 27 июня.

Команда Кике Сетьена продолжает упорную борьбу с «Реалом» за чемпионство. После ничьи 0:0 в 30-м туре с «Севильей» каталонцы потеряли единоличное лидерство.

Теперь у «Барселоны» и «Реала» по 68 очков. Можно констатировать, что за 7 туров до завершения сезона борьба за чемпионство в Ла Лиге, по сути, начинается с нуля. Любая потеря очков в такой ситуации может оказаться фатальной, поэтому в матче с «Сельтой» у «Барселоны» нет права на ошибку.

Что касается «Сельты», то у команды Оскара Гарсии все намного спокойнее. В последнее время команда из Виго набрала отличную форму: 7 очков из 9 возможных в последних трех турах.

Теперь отрыв «Сельты» от зоны вылета составляет целых 7 очков. Математически, конечно, команда еще не обеспечила себе сохранение прописки в элите, однако вероятность вылета сейчас выглядит откровенно низкой.

«Сельта» подходит к матчу без серьезных кадровых потерь, а вот у «Барселоны» проблемы с составом имеются. Серхио Бускетс пропустит матч из-за дисквалификации (перебор желтых карточек), а у Френки Де Йонга травма. К отсутствию Усмана Дембеле все уже давно привыкли, а участие Серхи Роберто также под вопросом из-за повреждения ребра.

«Барселона» закономерно считается явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей – 1,65, на «Сельту» - 5,8. Вероятность ничьи – 4,24.

27 июня, суббота

«Сельта» — «Барселона»
Виго. Стадион «Балаидос». Начало - в 18:00
ТВ-трансляция на «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Олег Дидух, Sport.ua

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