Турнир с участием Свитолиной планируют провести с фанами на трибунах

В середине июля на травяном и хардовом кортах в Берлине пройдет показательный турнир «Bett1Aces», на котором выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Барбара Риттнер, директор Премьера, сказала, что турнир, скорее всего, пройдет с болельщиками на трибунах.

«Когда турнир будет проходить на кортах «Rot-Weiß», там будет около 1000 зрителей, а на корте в «Tempelhof» - около 300. Очень важно тщательно соблюдать все эти правила и заранее протестировать участников», - сказала Риттнер.