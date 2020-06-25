Турнир с участием Свитолиной планируют провести с фанами на трибунах

В середине июля на травяном и хардовом кортах в Берлине пройдет показательный турнир «Bett1Aces», на котором выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Барбара Риттнер, директор Премьера, сказала, что турнир, скорее всего, пройдет с болельщиками на трибунах.
«Когда турнир будет проходить на кортах «Rot-Weiß», там будет около 1000 зрителей, а на корте в «Tempelhof» - около 300. Очень важно тщательно соблюдать все эти правила и заранее протестировать участников», - сказала Риттнер.
Источник — Большой теннис Украины
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