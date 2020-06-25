Судья пытался скрыть драку сына на корте. ФТУ наказала арбитра

Федерация тенниса Украины объявила о лишении всех судейских категорий арбитра Олега Медюха, который во время турнира памяти Василия Лакатоша в Ужгороде пытался скрыть поступок своего сына.
Теннисист Марк Медюх устроил на корте драку, а его отец пытался это скрыть, указав в протоколе неправильный счет и не отметив факт драки.
В итоге дисквалификации получил и отец, и сын.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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