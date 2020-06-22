Десять лет назад состоялся самый продолжительный матч в истории тенниса

В первом круге Уимблдона-2010 состоялся матч, который впоследствии стал самым продолжительным теннисным поединком в истории.
Встреча между Джоном Изнером и Николя Маю началась 22 июня, продолжалась 11 часов 5 минут и была доиграна лишь в течение трех игровых дней.
Только пятый сет этого матча, который завершился с космическим счетом 70:68 в пользу Изнера, превзошел все ранее сыгранные полные матчи как по продолжительности, так и по количеству геймов, а Изнер в пятом сете подал больше эйсов, чем любой другой теннисист ранее за полный матч.
Уимблдон. Первый круг
Джон Изнер (США) – Николя Маю (Франция) – 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68
Отметим, что сейчас на Уимблдоне играют супертайбрек после счета 12:12 в пятом сете.
Лучшие моменты матча
Полная запись матча
Источник — Twitter
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