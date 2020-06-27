НЕЙМАР: «Не могу дождаться выхода на поле. Ждем Лиги чемпионов»

ПСЖ без игровой практики с марта

  • 27.06.2020 14:11
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НЕЙМАР: «Не могу дождаться выхода на поле. Ждем Лиги чемпионов»
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Чемпионат Франции было решено не доигрывать, поэтому ПСЖ без практики официальных матчей будет готовиться к августу, когда команда сыграет в Лиге чемпионов.

Форвард Неймар надеется, что парижане смогут удивить.

«Очень рад, что определились даты, когда мы сможем снова играть. Очень не хватает матчей, поэтому не могу дождаться выхода на поле. Ждем Лиги чемпионов».

«Надеюсь, нам удастся переписать историю в этом турнире», - сказал Неймар.

ПСЖ вышел в четвертьфинал в Лиге чемпионов.

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Источник — AS

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