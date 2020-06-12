ФОТО. Завацкая и Свитолина наслаждаются красотой природы у моря

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала новые фото в соцсети Instagram.
Катарина наслаждается красотой природы у моря в компании с подругой, Элиной Свитолиной, первой ракеткой Украины.
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Источник — Instagram
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