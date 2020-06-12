Сергей СТАХОВСКИЙ: «Желание играть есть. Но я не вижу смысла»

Но украинский теннисист еще может помочь национальной сборной на Кубке Дэвиса

  • 12.06.2020 18:43
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Желание играть есть. Но я не вижу смысла»
© БТУ. Сергей Стаховский

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Желание играть дальше — есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом.

Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю — тренироваться без конкуренции, без соревнований, без понимания своего уровня игры — очень сложно.

Да, у меня была цель — попасть на Олимпиаду в Токио, и именно там или сразу после Олимпиады, на Уимблдоне, ярко завершить свою спортивную карьеру.

Этого не произошло — Олимпиаду перенесли, Уимблдон отменили.

Что теперь? Уходить?

Но, с другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас из этого поезда — до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группе, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы.

Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж», — отметил Стаховский.

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Источник — Украинская правда

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