Сергей СТАХОВСКИЙ: «Желание играть есть. Но я не вижу смысла»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Желание играть дальше — есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом.

Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю — тренироваться без конкуренции, без соревнований, без понимания своего уровня игры — очень сложно.

Да, у меня была цель — попасть на Олимпиаду в Токио, и именно там или сразу после Олимпиады, на Уимблдоне, ярко завершить свою спортивную карьеру.

Этого не произошло — Олимпиаду перенесли, Уимблдон отменили.

Что теперь? Уходить?

Но, с другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас из этого поезда — до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группе, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы.

Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж», — отметил Стаховский.