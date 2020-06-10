Турнир в Ирпене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 10 июня, в Теннисном центре ФТУ пройдет второй день турнира UTF Gentlemen Invitational.

Соревновательный день начнется в 10:00, всего запланированы четыре матча.

Расписание дня

10:00. Владислав Манафов - Марат Девятьяров

Не ранее 12:00. Владислав Орлов - Олег Приходько

Не ранее 14:00. Алексей Крутых - Павел Шумейко

Не ранее 16:00. Никита Маштаков - Вячеслав Белинский

Смотрите видеотрансляцию матча: