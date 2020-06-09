Турнир в Ирпене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июня в Ирпене стартует мужской турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Gentlemen Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисистов.
Расписание дня
10:00 - Никита Маштаков - Олег Приходько
Не ранее 12:00 - Алексей Крутых - Марат Девятьяров
Не ранее 14:00 - Владислав Орлов - Вячеслав Белинский
Не ранее 16:00 - Владислав Манафов - Павел Шумейко
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Источник — Федерация тенниса Украины
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