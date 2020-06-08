ВИДЕО. Как дети Стаховского на трибуне празднуют гол Зубкова

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский побывал с детьми на матче 27-го тура чемпионата Венгрии, в рамках которого «Ференцварош» разбил «Диошдьер» со счетом 3:0.
Второй гол команды Сергея Реброва, который дружит со Стаховским, забил украинец Александр Зубков.
Реакция сыновей Стаховского бесценна.
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