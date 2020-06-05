ВИДЕО. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Жизнь нельзя поставить на паузу»

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней небольшого клипа.
«В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но, как бы мы ни старались, моменты необратимы. Жизнь — не музыка, ее нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь — она здесь и сейчас!», — прокомментировала Даяна свежий ролик в Instagram.
В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но как бы мы не старались, моменты не обратимы. Жизнь не музыка, — её нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь- она здесь и сейчас! 🎶✨ #DY#odessa#moments#life 📹 @max.tihonov
Источник — Instagram
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