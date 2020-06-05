ВИДЕО. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Жизнь нельзя поставить на паузу»

Украинская теннисистка стала героиней клипа

  • 05.06.2020 11:36
  • 188 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Жизнь нельзя поставить на паузу»
© Instagram. Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней небольшого клипа.

«В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но, как бы мы ни старались, моменты необратимы. Жизнь — не музыка, ее нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь — она здесь и сейчас!», — прокомментировала Даяна свежий ролик в Instagram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 05.06.2020 12:15
    0
    +1000500!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 05.06.2020 12:15
    0
    +1000500!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности