ВИДЕО. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Жизнь нельзя поставить на паузу»

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала героиней небольшого клипа.

«В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но, как бы мы ни старались, моменты необратимы. Жизнь — не музыка, ее нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь — она здесь и сейчас!», — прокомментировала Даяна свежий ролик в Instagram.